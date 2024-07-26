中俄望加强在亚细安合作 抵制外部势力干涉 学者：旨在限制美国影响力

北大西洋公约组织提升与亚太国家合作之际，中俄外长表示要加强与亚细安的合作，抵制“外部势力”对东南亚区域干涉，维护地区安全稳定。

受访学者研判，中俄这番表态主要是寻求限制美国的影响力。

正在老挝万象出席亚细安外长会议的中国外交部长王毅，星期四（7月26日）在会议间与俄罗斯外长拉夫罗夫举行双边会晤，探讨两国在东南亚的合作。

根据俄罗斯外交部发布的文告，拉夫罗夫在会后说，两国的合作是为了应对某些国家“越来越积极建立以集团为基础的限制性军事和政治机制，旨在破坏以东盟（亚细安）为中心地位的亚太地区安全及稳定架构”。

据俄罗斯塔斯社报道，拉夫罗夫在谈到亚细安为中心多边合作平台的重要性时强调：“我们有统一的立场，必须尽一切努力防止它遭到破坏……（我们相信）共同抵制区域以外的势力对东南亚事务的干涉，为东南亚的福祉和繁荣做出贡献的重要性。”

中俄关系近年日益紧密。根据中国外交部文告，王毅表示中方愿支持俄方维护各自核心利益，“始终成为彼此发展振兴的同路人、好伙伴”。

王毅表示，中方愿同俄方共同维护以亚细安为中心、开放包容的区域合作架构，推动现有东亚机制深化合作共识，促进地区和平稳定繁荣。

在中俄外长双边会议前，王毅与拉夫罗夫以及老挝副总理兼外长沙伦赛举行了三方会晤。根据中国外交部的文告，三方对域外势力在亚太地区煽风点火表示担忧，愿意加强协调配合，推动热点问题降温趋缓，维护地区安全稳定，共同反对强权政治、抵制阵营对抗。

随着中美竞争持续加剧，美国近年来不断推行“印太战略”以抗衡中国。美国总统拜登在本月初的北约峰会与与会的日本、韩国等亚太领导人会面，称他们为“北约亚太伙伴”，北约也持续深化与这些国家的安全合作，引发中国的强烈不满和反对。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩接受《联合早报》访问时指出，俄罗斯的安全保障与影响力主要集中在欧洲及中亚地区，其核心忧虑在于北约在欧洲的扩张。相对而言，“北约在亚太的扩张”更多是中国政府的关注点。

尽管中俄在地缘政治的焦点区域上存在显著差异，何子恩强调，两国寻求遏制美国影响力的战略目标一致，场域则分为欧洲的乌克兰问题以及亚太的南中国海。何子恩说：“中俄合作是因为彼此都不喜欢美国在各自区域的存在”

如同中俄轰炸机日前在阿拉斯加附近举行联合行动一样，何子恩认为，中俄可能在亚细安进行类似的小规模行动向美国施压，但中俄在亚细安的安全合作规模不太可能扩大，因为这不仅与俄罗斯的核心利益不完全契合，也未得到亚细安国家的广泛认同。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁受访时认同，亚细安国家普遍希望保持独立性，不希望被大国利用或操控。

他说：“它们（亚细安）允许大国参与会议，但对外部干预持排斥态度。中俄可以在经济领域与亚细安合作，但在安全领域的合作可能性较小。一些国家与中俄的关系确实可能比西方国家更为密切，但在决定重大事件时，亚细安作为一个相对团结的组织，要被利用是非常难的。”

为期三天的亚细安外长会议将在星期六闭幕。除了与拉夫罗夫会面，王毅也与印度、日本、韩国等国的外交高层进行双边会谈。他并将在星期六与美国国务卿布林肯会面。