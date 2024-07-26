台风“格美” 导致中国福建逾62万人受灾

（北京综合讯）台风“格美” 星期四晚间登陆中国大陆福建沿海，福建多个地方出现狂风暴雨，全省逾62万人受灾。

综合新华社与中国青年网报道，“格美”星期四（7月25日）晚上7时50分前后在福建省莆田市秀屿区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力12级，是今年来登陆中国大陆最强台风。

受“格美”影响，福建普降暴雨，部分河流出现超警戒水位洪水。据水利部门统计，星期四至星期五，福州、宁德的四条河流发生超警洪水，超警幅度0.09米至0.65米。

截至7月26日清晨6时，台风导致福建省七个设区市59个县市区的721个乡镇共62万8600人受灾，当地转移危险区域民众29万1800人。

在登陆福建沿海之后，“格美”继续向西北方向移动，星期五下午5时前后，台风中心由福建省光泽县移入江西省鹰潭市境内，并由强热带风暴级减弱为热带风暴级，而后将继续北上，强度逐渐减弱。

台风的影响将波及中国十余个省区市，多地面临暴雨灾情。随着“格美”携带大量水气深入内陆，在未来三天，江西、湖北、河南、河北等地将先后出现强降雨天气，部分地区有大暴雨，局部地区特大暴雨。

中国中央气象台预计，吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、湖北、安徽、江西、广东等地的部分地区星期六（27日）将有大到暴雨。

中国气象部门也提醒，台风“格美”深入内陆带来强降雨，需注意防范地质灾害、山洪、中小河流洪水等灾害风险。