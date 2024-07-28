强降雨冲击中国内陆省市 致湖南衡阳15人遇难

（长沙／沈阳综合讯）台风“格美”引发的强降雨持续冲击中国多个省市。湖南省衡阳市星期日因山洪引发山体滑坡，造成至少15人遇难。吉林省临江市同天全面关闭学校、工厂和企业。

据新华社报道，星期日（7月28日）上午8时18分，衡阳市南岳区寿岳乡岳林村因山洪引发山体滑坡，一栋民宿被冲倒。截至当晚7时30分，共搜救出21人，其中15人遇难、六人受伤。

台风“格美”星期四（25日）晚间登陆福建沿海后，从东南沿海向人口稠密的内陆地区移动，它带来的强降水也波及东北三省。

地处东北的吉林省临江市星期日上午启动防汛一级应急响应，在全市范围内实行停课、停工、停产、停运、停业措施。

“临江发布”微信公众号消息显示，由于鸭绿江干流水文监测站水位已超保证水位洪水，且水位还在迅速上涨，临江市水利部门发布洪水红色预警，研判可能出现重大洪涝灾害。此前，包括临江市副市长在内的两名官员在洪水救援工作中失踪。

另据辽宁省防汛抗旱指挥部通报，受台风“格美”减弱后的残余环流影响，辽宁星期天起自南向北将出现暴雨到大暴雨天气。截至星期六（27日）傍晚5时，辽宁全省已累计转移3万零904人避险。

中国财政部和应急管理部继本月初预拨5.4亿元（人民币，下同，1亿新元）中央自然灾害救灾资金后，星期五（26日）再次预拨4.75亿元救灾资金，支持安徽、江西、河南、湖南、四川和陕西这六个省份开展洪涝灾害抢险救援，安置救助受灾民众。

中共政治局常委会星期四召开会议，研究部署防汛抗洪救灾工作。中共总书记习近平主持会议并发表讲话。

会议指出，今年中国气候年景偏差，强降雨过程多、历时长，江河洪水发生早、发展快，一些地方反复遭受强降雨冲击，防汛抗洪形势严峻复杂；要全力开展抢险救援救灾，加强统筹部署和超前预置。