湖南湘潭遇50余年最大洪水 24小时内发生三起决口险情

（长沙/北京综合讯）受台风“格美”带来的强降雨影响，中国湖南省湘潭县涓水发生自1972年有实测资料以来最大洪水，24小时内出现三起堤岸被水冲溃形成缺口险情。

据央视新闻报道，湖南涓水湘潭县河口镇华中村堤段星期一（7月29日）下午1时40分许发生决口（堤岸被水冲溃形成缺口），长度30余米，人员转移、抢险除险工作正在进行。

在这之前，涓水湘潭县花石镇龙潭村柳树湾，以及易俗河镇新塘村四新堤星期天（28日）晚间先后出现决口。

最先出现的柳树湾决口在星期一下午已完成合龙，堤内积水已基本排完。四新堤决口在星期一凌晨扩大至77米后，中国水利部进行了专题会商，研究在决口下游适当位置构筑或加高堤防，防止灾情进一步扩大。

涓水是湘江的一级支流。据极目新闻报道，决堤在涓水的东岸和西岸都有发生。当地政府工作人员称，涓水东岸星期天晚决堤后，水位稍有下降，但随后上游洪峰来到，水位又开始上升，西侧华中村河堤也承受不住压力，因此再次发生决堤。

在邻近的湖南郴州，资兴市多个乡镇遭遇特大暴雨，部分站点24小时降雨量突破湖南历史极值。地处大山深处的八面山乡通往外界道路中断，10个村子里有八个一度失联，后在星期一午间恢复通联。

中国水利部称，截至星期一8时，黑龙江、吉林、辽宁、湖南、广东、云南、四川、新疆等地97条河流发生超警以上洪水。其中，吉林东辽河、鸭绿江十三道湾至临江江段、牡丹江上游，湖南湘江支流侧水、涓水等5条河流发生有实测资料以来最大洪水。

中国国家发展改革委星期一下达5亿元（人民币，9246万新元）中央预算内投资，支持湖南、河南、四川、陕西暴雨洪涝和福建台风灾害灾后应急恢复。

中国气象局星期一下午在微博说，7月底至8月上旬，中国主雨带位于西南地区、西北地区东部至华北、东北一带，累计雨量较常年同期偏多两至四成，部分地区偏多五成至两倍。