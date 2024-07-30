福建舰据报完成第三次海试 军事专家：舰载机或陆续上舰

（北京综合讯）美媒报道称，中国第三艘航空母舰福建舰已完成第三次海试。中国军事专家分析，福建舰后续海试将进入舰机适配阶段，各型舰载机大概率会上舰。

美国媒体The Atlas News星期日（7月28日）报道称，福建舰第三次海试于7月3日至15日在黄海展开后，同月24日转移至渤海进行。福建舰此次海试进行了不同速度的机动试验，最后于星期日返回上海江南造船厂。

报道称，福建舰在海试期间搭载空警-600（KJ-600）舰载预警机的模型，两架歼-15（J-15）舰载机和一架不明物体。试验期间，模型被移动至飞行甲板的各个部分，并模拟通过电子弹射系统起飞。

中国官媒《环球时报》报道称，航母在海试中必然要搭载舰载机，因为需要进行配重试验，确保机位平衡。

期间，上海海事局曾在7月1日和27日两度发布航行警告，分别警示一艘大型船舶深水航道出口和进口实施交通管制，这与福建舰此前两次海试开始与结束之际的通报类似。

中国国防部上星期四（7月25日）证实，福建舰在本月进行第三次海试。此前，福建舰在5月1日至8日完成首次海试，5月下旬至6月上旬，开展了第二次海试。

中国军事专家傅前哨向《环球时报》分析，福建舰自5月起连续进行三次试航，平均每月一次，而且续航时间越来越长，“这表明福建舰的海试进程非常顺利”。

他预测，在福建舰的下阶段海试中，舰载机将上舰，而且是不同类型的舰载机上舰，以测试航母的拦阻弹射系统，从而转入舰机适配阶段。

“第四次、第五次试航会进行哪些测试，值得外界期待。根据此前消息，福建舰将会搭载多型新型舰载机。（舰载机）只有在航母上进行试飞，才能最终定型。”