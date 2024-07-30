中国外交部回应美日延伸威慑联合声明

（北京／东京综合讯）中国外交部回应美日延伸威慑联合声明称，中国始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何人搞军备竞赛。

据中国外交部网站消息，外交部发言人林剑星期二（7月30日）在例行记者会回应媒体提问时表示，中国奉行不首先使用核武器政策，坚持自卫防御的核战略。任何国家只要不对中国使用或威胁使用核武器，就不会受到中国核武器的威胁。

美日外长防长“2+2”会议星期日（28日）在东京举行并发表联合声明，对中国持续快速扩展核武库表示担忧，并指中国缺乏透明度。美日同时召开“延伸威慑”首次部长会议，向国际社会彰显双方共享美国“核保护伞”的重要性。美防长奥斯汀强调，“延伸威慑”是美日同盟的核心。

林剑星期二指，“延伸威慑”是冷战的产物，并称美日强化核威慑合作，将刺激地区的紧张局势，加剧核扩散与核冲突风险。

林剑也说，日本长期以核爆的受害国自居，宣扬建立无核武器世界，实际上却享受美国的“核保护伞”，强化“延伸威慑”，谋求所谓的“核遏制力”。

据日本共同社星期二报道，日本广岛县知事汤崎英彦在当天的记者会上对美日强化“延伸威慑”表示担忧，称“对核武器的依赖增强令人深感忧虑”，又指这可能导致核使用的风险增加。报道还说，广岛、长崎的核爆受害者对于“延伸威慑”的批评声也高涨。