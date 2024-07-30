中共政治局会议承诺推出新政策促增长 分析：应尽快宣布具体措施

中共三中全会后召开的首个政治局会议强调，要以改革为动力推动经济增长，并要及时推出一批改革举措和增量政策。分析预计，中国决策层下半年将出台更多宽松政策，尤其是针对疲弱的消费和房地产领域，以确保全年增速达标。

据新华社报道，中共政治局星期二（7月30日）在总书记习近平主持下召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛；下半年改革发展稳定任务很重，要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

与三个月前的政治局会议相比，“经济运行出现分化”和“新旧动能转换存在阵痛”是本次会议的新表述。民生银行经济师温彬和王静文撰文研判，前者应该是指当前经济外需好于内需、生产强于需求、国企快于民企等问题；后者对应的是新质生产力增长不足以弥补房地产和基建等传统动能的低迷。

新华社星期二报道，中共中央上周五（26日）就经济形势和下半年经济工作召开党外人士座谈会。习近平在会上强调，当前中国经济发展遇到一些困难和问题，是发展中、转型中的问题，“经过努力是完全可以克服的”。

中国第二季经济增速放缓至五个季度来最低的4.7％，令实现5％左右的全年目标面对更大阻力。重庆大学经济学教授姚树洁接受《联合早报》访问时指出，与放眼长期的三中全会不同，政治局会议着重应对短期挑战，这次会议传达出“经济增速不能进一步放慢”的明确信号。

在部署下半年工作时，会议将“改革”放在首位，强调要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。

会议要求宏观政策“持续用力、更加给力”，加强逆周期调节，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

决策层没有阐述具体政策内容，但要求加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债；明确要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。

针对持续拖累经济的房地产行业，会议要求落实好促进楼市平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，并重申“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。

会议也要求培育壮大新兴产业和未来产业，并首次提出要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

三中全会闭幕后，中国央行接连下调多个关键政策利率，为市场注入流动性；国家发展改革委和财政部也重新部署特别国债资金用途，将部分款项用于支持设备更新和消费品以旧换新。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭受访时指出，此次会议对经济形势做出更现实的研判，结合三中全会召开后的种种动向，表明政策正朝更宽松的方向转变，预计下来会加大对消费和房地产领域支持，这是市场期待的变化。

谢栋铭也敦促官方尽快宣布具体措施，推动政策落地。他说：“一分靠政策，九分靠执行。现在光是画饼已不足以提振信心，要尽快、切实解决市场关注的问题。”

缺乏细节的政治局会议未能明显提振市场情绪。A股基准指数上证综指在政治局会议结束后小幅提升，但全天仍下滑0.43％，终结过去两个交易日的涨势。