习近平在政治局集体学习强调建设强大稳固现代边海空防

中共总书记习近平星期二提出努力建设强大稳固的现代边海空防，要求加强中共集中统一领导，发挥党政军警民合力强边固防的优势。

中共政治局星期二（7月30日）下午就推进现代边海空防建设进行第16次集体学习。政治局集体学习通常相隔一两个月举行一次。

据新华社报道，习近平在主持学习时发表讲话，边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障。

习近平也是中共中央军委主席。他说，中共十八大以来，党中央坚持把边海空防建设摆在治国理政重要位置，加强党政军警民合力强边固防，领导实施边海空防领导管理体制、力量结构、政策制度等一系列重大改革，指挥开展边海空防一系列重大行动。他还称，世界百年变局加速演进，边海空防内涵和外延发生深刻变化。

习近平要求，强化科技赋能，加强边海空防新型手段和条件建设，构建边海空防立体智能管控体系；增进同有关国家睦邻友好和务实合作，为边海空防建设营造良好周边环境。他也强调，要坚持边运行、边改革、边完善，优化边海防领导管理体制，完善跨军地协调机制。

据报道，中央军委联合参谋部黄继忠就推进现代边海空防建设问题进行讲解。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受《联合早报》采访时分析，尽管中共建政以来对边海空防十分重视，但政治局专门就此进行集体学习可谓罕见，不排除中国可能下一步在边海空防问题上推出新政。

丁树范指出，俄乌战争与哈以冲突表明，以无人载具为代表的新型突防技术给传统空防造成很大挑战，中国有意通过人工智能等高新技术填补漏洞。

他说，中共政治局集体学习一般是要凝聚共识，为后续的方针政策起到铺垫作用。习近平在集体学习中提出，边海空防涉及军地多个部门、多个层级，要加强中共集中统一领导，预示中国下一步很可能加强军队、警察与民防等相关力量的统合。

中共政治局去年7月曾就全面加强军事治理进行第七次集体学习。去年的学习结束不到一周后，中央军委晋升王厚斌、徐西盛为上将，并宣布他们的职务分别是火箭军司令员与政治委员。