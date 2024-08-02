韩咏红：中国军力发展速度赶超美国

美国国会参众两院军事委员会跨党派领导层组成的国防战略委员会，星期一（7月29日）发布的最新报告，毫不掩饰地表达了对美国面对蜡烛多头烧等处境的焦虑，以及美军面对的挑战。这份报告在中国国内没有引起多少关注，但中国民众或许会觉得，这是美国难得的、对中国实力的肯定评价。

长达114页的报告，在摘要部分就开宗明义强调，美国正面临着1945年以来最严峻和具挑战性的威胁，近期可能爆发主要战争，美军却“准备不足”。报告大胆建议美国应大幅增加军事资源投入，为全球多点爆发战争做准备、进行“多战区部队建设”（Multiple Theater Force Construct），为此需要与盟友与伙伴合作，确保能同时防御美国本土，兼应对印太、欧洲和中东地区的威胁。

国防战略委员会的任务是检视美国国防部在俄乌战争与以哈冲突前制定的国防战略是否还适用。结果，报告评估，美国的国防战略设计与军力规模构建都“过时”，军事工业基础“严重不足”，不只连今天的装备、科技、弹药需求都满足不了，更遑论应对大国冲突。报告认为，需要改变冷战后美国长期采取的能同时应对两场战争的国防战略设计，因为随着中国、俄罗斯、伊朗与朝鲜的结盟，全球多点同时爆发持久战的风险真实存在。