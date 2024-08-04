中国在西沙永兴岛开设首家五金店

（北京综合讯）中国在西沙群岛永兴岛开设首家五金店，显示北京正持续在南中国海有争议岛屿推进民用设施建设，以巩固其领土主张。

综合《南华早报》和中国三沙市政府官网消息，鑫宜五金店上星期四（8月1日）在永兴岛正式挂牌运营。这家五金店位于机场路机场货运站旁，面积约100平方米，提供数千种商品，旨在解决驻岛居民生活零碎事。

三沙市天勤服务管理有限公司综合组副主管王海陇说，鑫宜五金店前期筹备近两个月时间，并向各岛礁驻岛军民警征集日常所需的五金用品，目前店里的陈列物品已配备齐全，可供驻岛居民采购。

公开资料显示，天勤服务管理有限公司是国有企业三沙市建设投资集团的全资子公司，负责当地物资储备供应。

中国在2012年宣布成立三沙市，行政范围涵盖西沙、中沙和南沙群岛，借此抗衡越南和菲律宾对南中国海岛礁的主权诉求。截至2020年11月，三沙市常住人口为2333人。

永兴岛是三沙市的首府，位于海南岛岸外约300公里处，是西沙群岛诸多岛屿中面积最大的。台湾军方在1950年撤离永兴岛，后由中国大陆控制迄今。

中国近年大力扩建永兴岛上的民用和军事设施，试图打造“一艘不沉的航母”。岛上目前已有邮局、银行、气象站、学校、图书馆、公园、医院和发电厂。此外还有一座拥有3000米长跑道的军民合用机场，以及一座5000吨级码头。

这些基础建设经常引起其他主权声索国的抗议，尤其是越南。

越南去年5月就曾对永兴岛第一家火锅店开业表达不满。今年7月，越南向联合国提交南中国海大陆架延伸划界案，重申对黄沙群岛（中国称西沙群岛）、长沙群岛（中国称南沙群岛）的主权。