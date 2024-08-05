朝鲜对俄发求助信号未提中国 学者：利益不一致正在显现

继中国驻朝大使未出席朝鲜战争停战71周年纪念活动后，朝鲜最高领导人金正恩星期日（8月4日）向俄罗斯发出洪灾求助信号，却未提及中国，加重外界对中朝关系遇冷的猜测。

受访学者认为，中俄朝三国利益上的不一致正在显现，但这种分歧总体可控；一旦地缘政治形势需要，中朝关系可能又会在短时间升温。

据朝中社星期天（8月4日）报道，俄罗斯总统普京向朝鲜西北地区遭受洪灾表示慰问，并称愿为灾后重建提供人道主义援助。金正恩回复说，重建工作将按照已经制订的计划推进，“如果在此过程中需要帮助，我会向最真诚的朋友——莫斯科请求帮助”。

朝鲜平安北道和慈江道等鸭绿江流域7月下旬因暴雨发生严重洪灾，朝鲜媒体上周公开金正恩视察洪灾现场的照片和视频。韩国统一部根据对卫星图像的分析称，朝鲜新义州市威化岛、义州郡和慈江道满浦市都被水淹没，可能已经发生了相当严重的伤亡。

鸭绿江是中朝两国的界河。虽然中国官媒引述朝媒报道了洪灾消息，但官方并未表明北京就此对朝鲜进行慰问或愿提供援助。

较早前，关注朝鲜的美国媒体NK News报道称，为庆祝朝鲜战争停战协定签署71周年，朝鲜7月27日晚在平壤举行纪念活动，俄罗斯、越南和古巴驻朝鲜大使出席了活动，但不见中国驻朝鲜大使王亚军的身影。这引发外界猜测，中朝关系生变。

中国外交部发言人林剑上周四（8月1日）在例行记者会上回应称，渲染炒作所谓中朝关系出现问题、中俄正在对朝关系上开展竞争等不实论调，“这完全是别有用心”。他还称，中国重视中朝传统友好合作关系的一贯立场没有改变。

今年是中朝建交75周年，两国领导人年初互致贺电时宣布启动“中朝友好年”，计划密切高层交往，深化互利合作。但截至8月初，两国之间最高级别的互动还是中国全国人大常委会委员长赵乐际4月份率团访朝。

今年5月中日韩三边峰会重启后，朝鲜强烈谴责峰会联合公报中有关实现朝鲜半岛无核化的呼吁和承诺。

相比之下，朝俄关系则迅速升温。俄罗斯总统普京6月访朝时不仅与金正恩亲密互动，双方还签署《全面战略伙伴关系条约》。7月中旬，金正恩会见了由俄国防部副部长克里沃鲁奇科率领的访朝军事代表团。

美国智库卡内基国际和平基金会资深研究员赵通接受《联合早报》采访时说，朝鲜在推动中俄朝三方合作上一度非常积极，但中国担忧这会被视为反西方同盟的形成，因此非常慎重；对于俄朝合作直接涉及联合国安理会制裁决议的内容，中国也十分谨慎。

韩国西江大学国际大学院助理教授孙大权受访时也指出，朝鲜积极利用阵营对立的局面，希望从俄罗斯获得军事技术，但中国似乎无意参与其中。

不过，孙大权认为，在地缘政治分歧加剧的情况下，中朝之间仍唇齿相依；在必要时，不排除两国领导人会像2018年那样突然会晤。