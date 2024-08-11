中国官方频频出招“稳外资”之际，外商对华直接投资时隔九个月再度净流出，凸显中国吸引外资挑战加剧。分析认为，美国降息有助于短期内刺激外资增长；长期来看，中国应以平常心看待资本双向流动。

中国国家外汇管理局星期五（8月9日）公布的第二季国际收支平衡表初步数据显示，反映外商对华直接投资（FDI）的“直接投资负债”录得负148亿美元（196亿新元），意味着流出中国的直接投资多于流入。

这是该指标自1998年有记录以来第二次录得负数，上一次是在去年第三季，且净流出额较当时的121亿美元进一步提高。其中，来华资金持有关联企业债券的规模净流出220亿美元，规模为有记录以来最大。

外汇局统计的FDI在2022年第一季触及1072亿美元的历史高位，但当年第二季就在上海封城等因素冲击下，大跌至378亿美元。

中国商务部上月公布的数据也显示，今年上半年中国实际使用外资金额4989.1亿元人民币（923亿新元），同比下滑29.1％。这一指标的同比降幅从今年1月的11.7％逐月扩大。

由于统计口径和数据编制方法不同，外汇局和商务部公布的FDI数据存在一定差异。中银证券全球首席经济师管涛解读，商务部数据对应的是外汇局数据中的股权投资部分，不包含关联企业债券。此外，外汇局对外商投资企业利润再投资和撤资的统计，更加完整和及时。

不过，两个数据的下跌趋势基本一致，均表明中国市场对外资吸引力逐渐减小。

中国官方今年来在部署吸引和利用外资工作方面动作频频。国务院2月印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，6月底又召开常务会议专门研究利用外资工作。7月中旬公布的中共三中全会决定也要求深化外商投资管理体制改革，包括保障外企在要素获取、资质许可、标准制定和政府采购等方面的国民待遇。

原中国央行调查统计司司长盛松成撰文分析，美国2022年以来激进加息，使得FDI超额回报率几近为零。受此影响，不仅流入中国的FDI减少，其他发展中国家的FDI也出现大幅下降。

盛松成预计，随着美国联储局和欧洲央行降息，人民币贬值压力缓解，FDI超额回报率也将回升，有望刺激FDI增长。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时也指出，今年第二季时国际资本对于美国降息期望降低，加上中国下调利率，令中美利差进一步扩大，不利于外资进入中国。美国降息有助于扭转这个局面，但FDI有一定滞后性，还要一段时间才看得到变化。

傅方剑补充，官方吸引外资政策方面可谓“应出尽出”，但短期内国际地缘政治影响不可忽视；长期来看，中国也应该接受FDI有正有负的现象。“就像中国现在强调不追求贸易顺差一样，未来更多中国资本出海是大趋势，应该以平常心看待资本的双向流动。”