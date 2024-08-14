研究：中国至少有4800万套已售住房未完工

（北京彭博电）彭博行业研究的一份报告指出，中国至少有4800万套已售住房还未完工，意味着中国的房地产危机不会很快得到解决。

彭博社星期三（8月14日）报道，上述数据基于从2015年到今年上半年的预售数据统计，这比德国2021年的住房总存量还高，将对中国房地产开发商的收入构成直接威胁，因为购房者可能会倾向放弃预售的新开发项目，转而购买现房或二手住房。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师称，从2000年到今年上半年，中国售出的住宅面积比竣工面积高出84亿平方米，约占累计销售总量的38%；房屋未完工率占年度销售的比率在2015年之前平均为17%，在2015年至2023年飙升至47%。

报道指出，中国的买家偏好正在发生根本性转变，去年成屋销售面积首次超过新房。彭博行业研究报告也显示，今年上半年已完工住宅占新房销售的27%，2021年该比率仅为10%。

报道也称，中国房地产行业面临多重阻力。虽然中国政府已推出援助计划，包括设立3000亿元（人民币，下同，554亿新元）的保障性住房再贷款，但开发商依然面临流动性短缺的问题。

中国人口老龄化带来的建筑工人短缺，也让开发商面临的困难雪上加霜。

根据报告，中国农民工的平均年龄从2014年的38岁，攀升至2023年的43岁，其中50岁以上者的占比，从17%跃升至31%，30岁以下的年轻农民工占比，则从34%下降到17%。