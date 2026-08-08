中国气象部门最新预告，台风“白海豚”预计星期天（8月9日）晚在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆。

据中国央视新闻消息，中央气象台星期六（8日）6时发布台风橙色预警和强对流天气蓝色预警。

中央气象台称，今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心星期六早晨5点位于浙江省温州市东偏南方大约600公里的东海南部海面上，预计将以每小时10-15公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大或略有增强，将于星期天晚上至下星期一（10）日早晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（38-45米/秒，13-14级，台风级或强台风级），登陆后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

中国多部门已针对“白海豚”启动应急响应：国家防总星期五（7日）下午4时将针对浙江、福建的防汛防台风四级应急响应提升至三级；研判浙江大部、福建北部发生地质灾害的风险高，应急管理部星期五针对浙江、福建启动国家地质灾害四级应急响应。

此外，自然资源部已启动浙江海洋灾害三级应急响应，江苏、上海、福建海洋灾害四级应急响应，浙江、福建地质灾害防御Ⅳ级响应。

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中国水利部于星期五下午6时也针对上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西启动洪水防御Ⅳ级应急响应。