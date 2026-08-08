随着强台风“白海豚”逼近，中国东部沿海省份浙江与福建两省省长分别召开会议部署防台风工作。

据中国中央气象台最新消息，今年第13号台风“白海豚”预计将于8月9日夜间至10日早晨，在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆。登陆后，台风将继续向西偏北方向移动，强度随之逐渐减弱。

目前，白海豚环流云系已影响浙江舟山、宁波、台州沿海一带，沿海地区预计星期六（8月8日）中午起将出现阵雨或雷雨，并将刮起九至12级大风。星期六早上，交通运输部将台风防御响应提升至二级。

据潮新闻消息，浙江省委副书记、省长刘捷星期五下午在省防汛防台应急指挥中心主持召开会商会议。刘捷指出，要立足最不利局面，做最充分准备，切实把防御台风“白海豚”作为当前最紧迫的任务，严肃工作纪律，压实包保责任，强化值班值守，推动各级党员干部全面“紧起来”“沉下去”。

他要求，要把人员转移作为重中之重，做到应转尽转、应转早转、应转快转，确保“不漏一户、不落一人”。要聚焦“防强风、防强降雨、防地质灾害”，紧盯重点区域、重点领域、重点流域，做到“无漏洞、无死角、无盲区”。

另据福建日报客户端消息，福建省委副书记、省长赵龙同一天在省应急指挥中心主持召开视频会议，强调全省上下要进一步提高思想认识，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，立足防强台风、防大暴雨、防风险隐患，做足做好各项防御准备，以工作的确定性应对灾害风险的不确定性。

受台风影响，浙江温州全市已启动防台风二级应急响应，城区将根据风雨情况按要求梯次实施停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运等“五停”措施。

交通方面，宁波栎社国际机场计划自8月8日深夜11时30分起停止航班运行，8月9日全天所有航班均已取消；铁路部门对部分列车采取临时停运措施。舟山市多个公共场馆目前已发布暂停开放通知。

此外，浙江台州、温州两地级市还相继发布了《告全体市民书》，提醒市民注意防御台风。