今年第13号台风“白海豚”逼近中国沿海，可能在星期天（8月9日）晚上至星期一（10日）一早在浙江舟山至福建福鼎一带沿海登陆。福建正全力以赴防抗台风，截至星期六（8日）傍晚已撤离转移逾9万人。

中新社引述福建省防汛办通报，截至星期六傍晚6时，全省共撤离转移9.89万人。其中，海上渔船103艘829人，乡镇船舶5.92万艘6.08万人，泉州以北沿海养殖渔排上的1.8万人已撤离完毕。

白海豚星期六下午4时中心距离浙江省温州市东偏南方向约450公里。福建省气象台预计，白海豚将以每小时10至15公里的速度向西偏北方向移动，可能在星期天夜间至星期一早晨在浙江舟山至福建福鼎一带沿海登陆。

白海豚预计给福建沿海带来强风雨影响。福建省防汛办披露，全省115个涉海水工项目已全部停工，290艘施工船已疏散至安全水域。宁德、福州、平潭3000总吨以下船舶60艘、291人已全部撤离，重点影响海域55条客渡运航线全部停航。

中国铁路南昌局集团有限公司通报，受白海豚影响，自星期天至星期一，停运多条线路区段运行的部分旅客列车。

受影响的包括D3104次莆田至上海虹桥、G1608次厦门北至杭州东、D3302次厦门北至宁波、D3102次福州至上海虹桥、D3296次武平至南京南、D3324次景德镇北至上海虹桥、D158次福州至衢州、D6205次福州南至莆田等途经衢宁铁路、杭深铁路福鼎至福州南、沪昆铁路、峰福铁路等。

福建省防汛办同时要求，各地需强化回港船舶、海上作业平台及涉海、涉岛旅游的安全管理工作，及时加固沿海养殖设施。当局还要求防范台风暴雨可能引发的次生灾害，及时组织沿河低洼地带、地质灾害易发区人员转移避险。