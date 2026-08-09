台风“白海豚”来袭，中国中央气象台升级发布台风红色预警，上海市中心城区暴雨预警也由橙变红。

据央视新闻报道，中央气象台星期天（8月9日）上午10时升级发布台风红色预警：今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心上午10时位于浙江省温州市偏东方向大约215公里的东海南部海面上。

预计“白海豚”将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大，将于星期天傍晚至星期一（10日）凌晨在浙江舟山到福建福鼎一带沿海登陆（每秒38至45米，13至14级，强台风级或台风级），最大可能在浙江三门到福建福鼎一带沿海登陆，登陆后向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。

星期天下午2时至星期一下午2时，浙江、上海、福建北部、江西东北部、安徽中南部、江苏中南部和东部、台湾岛等地有大到暴雨，其中浙江大部、上海、福建北部、江西东北部、安徽南部、江苏南部等地有大暴雨，浙江中东部部分地区有特大暴雨（250至500毫米）。

另据澎湃新闻报道，上海市气象台10时30分更新中心城区暴雨橙色预警信号为暴雨红色预警信号，预计未来六小时内，中心城区大部累积降水量将达220毫米以上，强降雨较大可能引发城市积涝、交通拥堵等情况，请民众特别加强防范极端强降雨。