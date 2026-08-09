今年第13号台风“白海豚”可能星期天（8月9日）晚登陆中国沿海，上海两机场当天近六成进出港航班调减取消，涉及近1400架次。崇明区、临港新片区、洋山港等危险区域共转移安置逾3万人，上海官方并已针对多区发布暴雨红色预警信号。

综合新华社、上观新闻等报道，上海机场最新消息，受台风白海豚影响，上海浦东机场和虹桥机场星期天通行能力将出现下降，近六成进出港航班调减取消。

两大机场计划取消8月9日进出港航班共计1384架次，其中浦东机场航班871架次，虹桥机场航班513架次。

台风来袭前，上海市防汛指挥部通报，为防范白海豚可能带来的风雨影响，上海市应急部门星期六（8日）上午组织首批危险区域人员转移工作，截至当天傍晚6时共转移安置崇明区、临港新片区、洋山港等危险区域3.03万人。

按计划，当局星期天上午8时起，还将对浦东新区（包括泥城镇、书院镇、万祥镇）、奉贤区、金山区、上海化工区启动人员转移工作。

上海市气象部门研判，预计白海豚星期天至星期二（11日）对上海将有明显风雨影响，呈现“风长雨强”的特点。集中降雨时段出现在星期天白天至星期一（10日）夜里，过程累积雨量为150至180毫米，局部地区可达200至230毫米，个别站点将超过250毫米。

上海市防汛指挥部介绍，上海市水务部门已将全市河网水位预降至2.2米，足以消纳台风期间180毫米面雨量；星期六晚还对排水管网进行预抽空。此外，上海各街镇将重点防范小区排查范围从1533个扩大至1795个，小区、楼栋、地下车库出入口等地均已按防御100毫米降雨、阻挡50厘米积水的标准，落实沙袋184.24万个、挡板5.12万块。

另一方面，上海市气象局星期天指出，受白海豚影响，当地已出现明显风雨天气，呈现“面强点极端”的特点。截至中午12时，上海已针对多区发布暴雨红色预警信号。

上海市气象台星期天上午10时30分已针对中心城区发布暴雨红色预警信号。预计未来六小时内，中心城区大部分地区六小时累积降水量将达220毫米以上。浦东新区气象台和闵行区气象台分别于星期天10时30分、12时发布暴雨红色预警信号。