（浙江/福建/上海综合讯）强台风“白海豚”星期天（8月9日）登陆中国浙江省，中国中央气象台发布最高级别红色预警，超过100万人疏散，至少1600多趟航班取消。

综合新华社、路透社等报道，第13号台风“白海豚”星期天傍晚在浙江省玉环市登陆，之后在乐清市沿海二次登陆，带来狂风暴雨。

中央气象台此前发布了台风红色预警。这是继今年7月台风“红霞”后，中央气象台今年第二次发布红色预警。

台风登陆前，各地已展开大规模人员转移。据路透社估计，受影响地区共疏散超过100万人，包括福建省近10万人、浙江台州市约八万人，上海市超过三万人。

台风也打乱多地交通运输。截至星期天，上海两大机场共取消1384趟航班，杭州机场则有近300趟航班取消。被取消的包括新加坡航空公司八趟往返新加坡和上海的航班，另有10趟新航航班调整起飞时间。

此外，宁波舟山港、上海港等航运枢纽的作业也被迫暂停或调整。

中央气象台首席预报员王海平警告，这次台风的强降雨量级、影响范围和持续时间都较突出，须高度警惕。

气象台预计，从星期天至星期三（12日），福建省、浙江省、上海市、江西省、江苏省、安徽省、湖北省、河南省、山东省将出现暴雨到大暴雨，其中浙江中东部和安徽南部将有特大暴雨。当局警告，相关省份须防范强降雨引发的次生灾害。

今年夏季以来，“红霞”“巴威”“白海豚”等台风接踵侵袭中国。科学家警告，在厄尔尼诺现象推动下，中国今年或将持续面对极端天气。

在登陆中国大陆前，“白海豚”星期六（8日）席卷日本南部冲绳县，造成六人受伤，五万多栋建筑断电。此外，台风外围环流也为台湾带来强降雨，造成六人受伤。

目前尚未有台风登陆中国大陆后的人员伤亡报告。 不过据报道，浙江温岭石塘镇海边星期五（7日）已掀起巨浪，一名九岁男孩被大浪卷入海中，至今生死未卜。