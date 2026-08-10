星期天（8月9日）登陆中国沿海的台风“白海豚”，预计本周将在大范围地区带来强降雨，可能威胁农作物。

据中国气象局消息，台风“白海豚”星期天（8月9日）晚间在中国东部两次登陆后，已减弱为热带风暴。

据中新网报道，白海豚星期天（8月9日）在浙江两次登陆后，强度逐渐减弱。受白海豚影响，浙江、上海、安徽南部、江苏南部等地星期天出现暴雨或大暴雨，浙江东部、上海中部等地部分地区出现特大暴雨。

上海中心城区暴雨预警星期一（8月10日）由黄色升级为橙色，预计未来12小时内，中心城区大部六小时累积降水量将达150毫米以上。

彭博社引述Atmospheric G2负责北美和亚洲气象业务的主管卡伦（James Caron）说，这一天气系统正继续向北移动，可能在内陆地区带来“一次影响显著的降雨过程”，并对农田造成破坏。

他说，在“生长季的这个阶段”，强降雨可能带来危害，而非益处。

根据中新网，未来三天，受白海豚影响，浙江、上海、福建北部、江西北部、江苏、安徽、湖北中北部和西部、河南、河北中南部、山西东部和南部、北京中南部、天津、山东及台湾南部等地有暴雨或大暴雨，局地有特大暴雨，部分地区并伴有雷暴大风等强对流天气。

这些地区累计降水量200至400毫米，河南西部和北部、河北南部局地可超过700毫米。

彭博社报道称，长江东部一带的大片地区的玉米和大麦等主要作物从8月开始收获，大豆则从9月开始收获。

中国气象部门在星期一上午发布的通报中称，强风和降雨将导致农作物受淹倒伏、果实开裂脱落以及农渔业设施受损，并阻碍成熟果实的采收。

中国气象局补充称，随着台风残余环流继续向北移动并与冷空气相互作用，可能从星期三（8月12日）持续至周末，在农业生产集中的华北平原一带引发特大暴雨。地势低洼的农田将面临较高的渍涝风险，水稻和玉米也可能因此受损。

卡伦说：“最终对农业的影响，很大程度上取决于残余环流及相关雨带的具体移动路径。这个路径即使出现相对轻微的偏移，也可能大幅改变最大降雨量出现在哪些产区。”