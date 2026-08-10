今年第13号台风“白海豚”星期天（8月9日）两次从中国浙江省登陆，为华东地区带来狂风暴雨，对上海市区造成明显影响，多处出现积水，截至当天下午5时，全市从危险区域共转移安置21.56万人。受台风影响，上海两大机场星期一（10日）取消近四成航班，涉及逾940架次；金山区则发通知要求做好停课、停工、停运等“六停”工作。

据央视新闻、澎湃新闻等报道，中国中央气象台指出，白海豚星期一早上7时中心位置在浙江丽水龙泉市境内，强度等级为热带风暴，最大风力为九级，预计将以每小时20至25公里的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。

台风“白海豚”星期一（8月10日）给中国上海带来强降雨，街道被淹。（路透社）

白海豚在上海市区造成明显影响，已有多处出现积水。截至星期天下午5时，全上海共转移安置危险区域人员21万5600人。

据官方微博“上海市天气”消息，星期一上午风雨依旧明显，上海青浦区、嘉定区、闵行区、浦东新区等发布暴雨橙色预警（等级第二高预警）。此外，上海市台风蓝色预警仍在生效中。

上海市防汛指挥部办公室和上海市气象局星期一早上联合发布内涝积水风险提示，预计当天白天，大部地区仍将出现强降水天气，部分区域可能会出现小于0.15米的短时积水。

浦东、宝山、闵行、嘉定、金山、奉贤、松江、青浦等局部低洼地、交流道、易积水点，可能会出现0.15至0.30米的一般积水风险，须注意防范。

受台风“白海豚”影响，上海星期天（8月9日）普降大雨，上海市气象台当天10时30分更新中心城区暴雨橙色预警信号为暴雨红色预警信号。相关各方展开排水抢险行动，全力保障民生安全与城市运行。图为在上海市长宁区紫云路上的联建新村，市民涉水行走。（中新社）

受白海豚登陆影响，杭深铁路星期一往杭州方向部分列车停运；沪昆高铁往杭州、上海方向部分列车停运。

上海浦东机场和虹桥机场通行能力星期一也出现下降，近四成进出港航班调减取消。两座机场计划取消进出港航班943架次，其中，浦东机场取消642架次、虹桥机场取消航班301架次。

上海地铁则通报，星期一下午3时45分起恢复运营停运区段。同时，为确保运营安全，全网络地面高架区段限速运行。此前，上海地铁3号线、5号线、16号线、浦江线全线停运，1、2、6、10号线缩线运行。

上海地铁表示，将密切关注台风路径变化，根据风速、雨量和对运营影响程度等实际情况，动态调整列车开行方案，遇紧急情况或将进一步采取限速或停运措施，保障乘客安全出行。如风雨影响减小，限速区段将逐步恢复正常运行。

台风“白海豚”星期一（8月10日）给上海带来强降雨后，一名男子用桶从被淹的房间里往外舀水。（路透社）

另一方面，据官方微信公众号“i金山”消息，上海金山区气象局星期一早上近10时发布暴雨红色预警。根据气象部门最新研判，未来六小时金山区仍将有持续大风、强降雨。

金山区通报称，按相关规定，除政府机关和直接保障城市运行的企事业单位外，其他用人单位可采取临时停课、停工、停运、停航、停园、停业等“六停”措施，同时一律暂停举办户外群众性聚集活动。用人单位要根据上述规定，保障职工的合法权益。

上海乐高乐园度假区则发公告称，受白海豚影响，乐高乐园星期一12时30分起临时闭园。