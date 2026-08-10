中国政府预拨3.8亿人民币救灾 其中过半支持浙江台风灾后恢复
受台风“白海豚”影响，上周五（8月7日）晚上8时至星期一（10日）早上7时，中国浙江省台州市三门县累计面雨量已达416.8毫米，为台州全市最高。图为当地民兵星期一在三门县悬渚村开展清淤工作。 （中新社）
中国政府星期一（8月10日）紧急预拨1.8亿元（人民币，下同，3415万新元）中央自然灾害救灾资金，其中1.2亿元用于支持江苏、浙江、安徽、福建、江西五省做好防汛防台风应急抢险救灾工作。中国国家发展改革委同日安排2亿元，支持浙江台风灾害灾后应急恢复。
受今年第13号台风“白海豚”影响，中国华东地区多省份迎来新一轮强降雨，引发严重洪涝灾害。同时，西北地区降雨较少，旱情持续发展。
据新华社报道，中国财政部、应急管理部星期一紧急预拨1.8亿元中央自然灾害救灾资金，其中1.2亿元用于支持江苏、浙江、安徽、福建、江西五省做好防汛防台风应急抢险救灾工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查整治、倒损民房修复等工作。
另外的0.6亿元则用于支持内蒙古、新疆、新疆生产建设兵团开展抗旱救灾工作，重点用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水。
白海豚星期天（8月9日）晚先后在浙江省台州玉环市、温州乐清市沿海登陆，对浙江省造成严重影响。国家防减救灾委、应急管理部星期一启动国家四级救灾应急响应。
中国国家发改委星期一也紧急安排中央预算内投资2亿元，支持浙江省做好台风灾害灾后应急恢复，重点用于灾区受损道路、水利等基础设施和学校、医院等公共服务设施灾后应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。