（北京/上海/武汉综合讯）受台风“白海豚”影响，中国上海持续遭遇强降雨，中心城区暴雨预警星期一（8月10日）由黄色升级为橙色，城区多处出现内涝，机场逾900趟航班被取消。

综合路透社、彭博社与九派新闻报道，“白海豚”星期天（9日）下午5时30分许在浙江台州沿海登陆；6时40分左右在浙江乐清沿海二次登陆，登陆时中心附近最大风力有13级，之后减弱为热带风暴。

受台风螺旋雨带影响，上海普降暴雨到大暴雨，包括主要商业中心在内的城市多处出现内涝。有上海居民称，台风强度超出预期，路上到处都是被风吹落的树枝，雨势大，且持续时间长。

为保障通行安全，上海部分高速公路采取了限速措施。上海两座机场星期一共取消了943架次进出港航班，运力下降近40%。

上海金山区政府宣布，由于预计星期一仍将有持续大风与强降雨，非必要用人单位可采取临时停课、停工、停运、停航等措施，同时一律暂停举办户外群众性聚集活动。

“白海豚”是今年以来袭击中国的最强台风，中央气象台上星期天发布了最高级别的台风红色预警，是继今年7月台风“红霞”之后、今年第二次发布红色预警。

台风给中国多地带来大范围的强降雨，可能威胁农作物的生长。气象部门星期一通报称，强风和降雨将导致农作物受淹倒伏、果实开裂脱落以及农渔业设施受损，并阻碍成熟果实的采收。

全球气象情报公司Atmospheric G2负责北美和亚洲气象业务的主管卡伦说，台风正继续向北移动，可能在中国内陆地区带来“一次影响显著的降雨过程”，并对农田造成破坏。

中国中央气象台预计，星期一至星期三（12日），浙江、上海、江苏、安徽、湖北、河南、河北等地将有持续性大范围强降雨，局地将有特大暴雨。

星期四（13日）过后，北京、天津、河北、辽宁等地将有明显降雨。北京星期一宣布，全市拟于星期二（11日）上午启动防汛二级应急响应。