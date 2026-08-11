今年第13号台风“白海豚”上个星期天（8月9日）在浙江两次登陆，为华东地区带来狂风暴雨，浙江省气象台星期二（11日）发布对白海豚的气象评估，显示上星期五（7日）晚上8时至星期二早上6时，浙江全省面雨量215毫米，位列1949年以来登陆该省台风过程面雨量第一位。

中新社报道指出，面雨量是描述整个区域（流域）内单位面积上的平均降水量的物理量，能较客观地反映整个区域的降水情况。

报道引述浙江省气象台介绍，白海豚生成源地极偏东，为登陆中国最远台风。其在距离浙江6000公里的远洋生成，为有气象记录以来首个在日界线（又称国际日期变更线，是地球上“今天”与“昨天”的分界线）附近生成并登陆中国的台风。生命周期超长（已达16天），是普通台风的三倍。

同时，白海豚上星期五夜里开始影响浙江，截至星期二影响时间长达五天，为历史均值的两倍；在该省穿行约18个小时，滞留时间为历史均值的1.5倍。

白海豚给浙江带来的累计降雨量堪称极端。上星期五晚上8时至星期二早上6时，浙江省单站累计雨量最大为三门县亭旁镇枧头村970毫米，该站日雨量617毫米，突破登陆浙江台风日雨量最大纪录。

国家级气象站24小时雨量温岭站（425毫米）、三门站（368毫米）、临海站（284毫米）则破本站历史最大纪录。