台风白海豚过程面雨量 列77年来登陆浙江台风首位
无人机拍摄的画面显示，台风“白海豚”星期一（8月10日）带来的强降雨导致中国浙江省温州市永嘉县岩头镇部分村庄房屋和农田被洪水淹没。 （路透社）
今年第13号台风“白海豚”上个星期天（8月9日）在浙江两次登陆，为华东地区带来狂风暴雨，浙江省气象台星期二（11日）发布对白海豚的气象评估，显示上星期五（7日）晚上8时至星期二早上6时，浙江全省面雨量215毫米，位列1949年以来登陆该省台风过程面雨量第一位。
中新社报道指出，面雨量是描述整个区域（流域）内单位面积上的平均降水量的物理量，能较客观地反映整个区域的降水情况。
报道引述浙江省气象台介绍，白海豚生成源地极偏东，为登陆中国最远台风。其在距离浙江6000公里的远洋生成，为有气象记录以来首个在日界线（又称国际日期变更线，是地球上“今天”与“昨天”的分界线）附近生成并登陆中国的台风。生命周期超长（已达16天），是普通台风的三倍。
同时，白海豚上星期五夜里开始影响浙江，截至星期二影响时间长达五天，为历史均值的两倍；在该省穿行约18个小时，滞留时间为历史均值的1.5倍。
白海豚给浙江带来的累计降雨量堪称极端。上星期五晚上8时至星期二早上6时，浙江省单站累计雨量最大为三门县亭旁镇枧头村970毫米，该站日雨量617毫米，突破登陆浙江台风日雨量最大纪录。
国家级气象站24小时雨量温岭站（425毫米）、三门站（368毫米）、临海站（284毫米）则破本站历史最大纪录。