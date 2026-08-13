中国大陆近两月接连在台湾海峡及台湾东部海域展开海警巡查、科研调查和航运管制，本周又宣称与印度尼西亚海军在台湾东部海域演练。在解放军今年对台军机活动明显下降之际，大陆公务船活动反而增加。受访学者认为，北京正透过海事、科研及航安等政府职能，逐步强化对台湾周边海域的管辖主张。

广东海事局8月5日以防范台风“白海豚”为由，宣布自隔天傍晚起，对经过台湾海峡南口北上的船舶实施交通管制，要求船舶避风并“听从现场海事管理机构指挥”。

对于大陆罕见地以防台风为由，开展对台海航运管制，台湾海洋委员会批评这是“假执法、真扩张”。美国国务院也表示，反对任何干扰台湾海峡适用之公海航行与飞越自由的行为。

这并非北京近期首次以非军事方式，在台湾周边海域凸显管辖权。

日本与菲律宾今年6月启动台湾东部海域专属经济区与大陆架划界谈判后，中国大陆海警随即在台湾东部海域展开巡查，并称相关行动是“依法行使管辖权”。

7月17日至23日，大陆农业农村部所属“蓝海201”科学调查船又到台湾岛以东海域调查渔业资源；国台办随后说，相关调查是为了解“中国管辖海域”渔业资源状况，并为未来资源养护管理提供依据。

香港城市大学法律学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨接受《联合早报》访问时说，从北京一系列举措的逻辑来看，大陆对台政策已由过去的“反独”进入“促统”阶段，甚至可视为“进入推动统一的这个前奏了”。

他认为，北京近期逐步行使对台湾周边海域所主张的管辖权，除了展示主权，也试图建立实际治理。

王江雨说，中国大陆可透过提供海上安全、恶劣天气预报及救助等公共服务（public goods），向国际社会说明，“我行使管辖权，这个不仅仅是我主权的展示”，同时对商船与区域安全具有正面作用。

他说，北京希望透过这些措施，“建立起公众、国际社会对这个的接受度”。

今年以来，中国大陆对台海空活动也出现变化。

根据台湾国防部网站公布的数据，今年上半年台湾周边共侦获1334架次解放军军机，较去年同期减少一半以上，为2023年以来最低；上半年也未出现大型环台军演。

相较之下，大陆海警、调查船等公务船活动明显增加。今年上半年相关船只在台湾周边活动达252艘次，较去年下半年增加89%；单是6月就达111艘次。

台湾国防安全研究院委任副研究员揭仲受访时说，特别是6月以来的一系列行动，显示北京正在挑战马英九政府时期两岸“互不承认主权、互不否认治权”的默契。

揭仲说，所谓“互不否认治权”，是北京过去虽不承认台湾主权地位，但默认台湾可以在实际控制区域的管辖权。如今北京则逐步以海警、公务船及其他行政措施挑战台湾，在相关海域行使管辖权。

他说：“我觉得它目前就是一个整体法律战的一环。”

揭仲认为，北京透过不同类型公务船，在专属经济区内以资源调查、科学研究、海上交通安全等事项主张管辖，是“试图以符合国际法规定的一个方式”推进相关主张。

他进一步指出，北京法律战较现实的作用，是增加第三国介入台海危机时的法律与决策成本。他说，北京希望“延后相关国家政府（在台海发生冲突时）做出决定的时间”，或让其他国家一开始投入干预力量时有所顾忌。

对国际商船而言，揭仲指出，大陆公务船目前主要透过无线电呼叫、询问和查证，一般商船为避免麻烦多半会回应；但若下一步采取“查扣、登检”，“那个就会是一个状况的升级”。他也提出，未来须观察北京会否要求外国商船进入台湾港口前先获陆方允许。

此外，北京在台湾东部的活动本周再出现新动向。解放军星期三（8月12日）宣布，与印尼海军舰艇在台岛以东完成通航演练，科目包括海上通信、编队运动和海上补给。这也是解放军首次在这一海域与外国军队进行此类行动。

不过，印尼海军随后淡化演练性质，称“伊·古斯蒂·伍拉·赖”号是在结束俄罗斯访问返航途中，与中国、日本及美国第七舰队等沿途海军进行例行“通过演练”（PASSEX），并非“战争作战”演习。

印尼海军并将PASSEX形容为军舰航经其他国家海域时的普遍海军惯例。

台湾国防部情报次长室助理次长吴天任星期三在立法院说，印尼军舰并非专程前来参演，当时位于台湾东岸约70至80海里外，“军事上对台湾没有直接影响”，但具有地缘政治意义。

台湾陆委会则把陆方行动定性为“军事挑衅”，指北京是在进行“演习之名、扩张之实”的政治操作，试图在国际社会营造中共对台湾东部海域拥有管辖权的假象。美国国务院也呼吁其他国家不要放大北京破坏稳定的叙事。

对于这次行动，《环球时报》引述大陆军事专家张军社指出，这表明中国大陆对台岛以东专属经济区拥有主权权利和管辖权。

但从整体趋势观察，揭仲说，大陆今年军机绕台活动减少，公务船明显增加，未来不排除继续增加公务船派遣，以支撑法律战诉求。

不过，他认为，这类管辖若要长期常态化，“其实要取得很多国家的同意跟配合和承认”，“这点我觉得不容易”。