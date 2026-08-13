中国大陆和印度尼西亚军舰在台湾以东海域演练后，美国国务院敦促大陆停止对台军事施压，其他国家也应鼓励以和平方式解决台海两岸问题。

据路透社报道，美国国务院发言人针对上述演练回应置评请求时说：“美国敦促中国停止进行对台持续性军事施压，并与台湾进行有意义的对话”。

发言人也说：“我们呼吁其他国家鼓励以和平方式解决海峡两岸问题，而不是放大北京破坏稳定的论调。”

中国大陆军方公布，大陆海军红河舰与印尼海军“莱”号护卫舰，星期三（8月12日）上午在台湾以东海域圆满完成所有预定科目，海上通航演练落下帷幕。

解放军东部战区在微信公众号说，红河舰与“莱”号护卫舰抵达预定海域后组成舰艇编队，围绕海上通信、编队运动、海上补给及分航仪式等科目开展实兵演练。

东部战区也说：“此次中国印尼海上通航演练，充分展示了双方务实合作、共同维护地区和平稳定的积极意愿和行动能力。”

这个演练已引起台湾方面的不满。台湾陆委会星期二（11日）批评此举是大陆军事挑衅举措，并指此举“严重侵害我国主权及威胁区域安全，呼吁北京当局立即停止此一破坏现状的危险行径“。

印尼海军星期三称，这个演练属于例行活动，与战争战斗无关。印尼海军说，“莱”号护卫舰结束对俄罗斯的访问，并将在返回途中与中国、日本和美国海军第七舰队等进行过航演练（passing exercises）。

印尼海军发言人通古尔（Tunggul）告诉路透社，这是航经他国海域时普遍遵循的海军传统，但他没有直接提及中国。