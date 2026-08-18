中国应急管理部通报，中国政府两部门星期二（8月18日）再次预拨6000万元（人民币，下同，1137.8万新元），支持河南防汛应急抢险救灾。

近期，受强台风“白海豚”残余环流影响，河南出现大范围持续性强降雨，引发灾情险情。

据中新社报道，在前期预拨4000万元中央自然灾害救灾资金的基础上，中国财政部、应急管理部星期二再次预拨6000万元中央自然灾害救灾资金，支持河南做好防汛应急抢险救灾工作。

此次拨款旨在重点做好受灾民众转移安置、排危除险等应急处置、过渡期生活救助，以及倒损民房修复等工作，减轻灾害损失，保障受灾民众基本生活。

此前，中国国家发展和改革委员会上周五（14日）紧急安排中央预算内投资3000万元，支持河南做好暴雨洪涝灾害灾后应急恢复，重点用于灾区受损道路、水利等基础设施和学校、医院等公共服务设施灾后应急恢复建设。

气象部门预计，受暖湿气流和西风槽共同影响，本周河南阵雨、雷阵雨仍然频发，河南北部、西部及西南部雨势较强。前期河南经历持续性强降水，土壤含水量大，地质灾害风险依然较高。