（北京／台北综合讯）中国大陆解放军公布演练图文，突出利用无人机空运美元、新台币千元钞等现金到前线的场景。分析指，解放军此举在于对外透露登岛作战的准备信号，小面额现钞可让士兵在战场上向当地民众采购物资和服务、进行小额赔偿等。

综合台湾联合新闻网和中天新闻网报道，解放军东部战区陆军政治工作部“人民前线”上星期四（8月13日）发布题为《“野战银行车”开在任务第一线》的文章，提及第71军某旅进行联合资金集中收付管理中心、开户银行组织等应急应战资金保障演练，以全面提升应急财务保障能力。

演练模拟系统瘫痪、断电、断网等多种突发状况，也针对多种货币紧急提现、异地资金支取、网银转帐支付等内容，探索多种资金供应方式，确保部队紧急资金保障不断线。

文章的附图显示，一架八轴无人机将手提式“战备资金携行箱”吊运到演练场地，士兵接收后随即开箱清点，可见金条、人民币、美元及新台币等物品。

中国大陆军事博主纷纷作出各种解读，一个最普遍的解读就是这显示解放军在演练出海战斗任务。军事账号“军武次位面”分析称，小面额的新台币现钞，可以在人员求生和脱险或需要收买当地人时；在临时购买当地民众的物资、租用车辆、使用民用设施时，以及在需要做民事赔偿时派上用场。

“军武次位面”认为，三种货币同时出现，且通过微型无人机直接吊运在野战环境下分发，用意是“在不远的将来极有可能发生的登岛作战中，前线作战人员需要充足的现金保障”。

微信公众号“巅峰高地”称，战备资金携行箱的新台币是“最直白的威慑”，并指解放军已面面俱到地谋划登岛之后的情况，导弹可“破门”，而战备资金解决的是“进门后坐得更安稳”。