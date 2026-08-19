中国国防部长董军本周在东帝汶首都帝力与东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔会面，表示中国愿同东帝汶一道，密切战略协同，提升合作质效，推动两军关系迈上新台阶。

据中国国防部官网星期三（8月19日）发布的消息，拉莫斯—奥尔塔（Jose Ramos-Horta）星期二（18日）在帝力会见到访的董军。

中国国防部引述拉莫斯—奥尔塔表示，感谢中国自东帝汶独立以来给予的长期支持和援助，希望两军进一步深化拓展务实合作。

拉莫斯—奥尔塔并表示，东帝汶坚定恪守“一个中国”政策，反对任何国家干涉中国内政。南中国海问题应由当事国通过双边谈判解决，东帝汶愿同中国等地区各国一道，把南中国海打造成为和平、友谊、合作之海。

董军说，两国领导人就发展中国和东帝汶关系达成系列重要共识，推动双边关系迈入历史最好时期。

董军表示，中国赞赏东帝汶坚持战略自主，坚守公平正义，坚定支持东帝汶国防和军队建设发展。“我们愿同东方一道，密切战略协同，提升合作质效，推动两军关系迈上新台阶。”

访问期间，东帝汶总理古斯芒 （Xanana Gusmao）为董军举行欢迎仪式，并进行正式会谈。