巴拿马最高法院早前以违宪为由，裁决香港首富李嘉诚旗下的长江和记实业营运巴拿马港口码头的合约续约无效。长和批评巴拿马政府破坏特许经营合约，并再度启动国际仲裁程序，索偿超过15亿美元（约19亿新元）。

长和星期四（8月20日）发表声明说，自2025年初开始，巴拿马突然针对长和的投资展开国家层面的打压行动，包括在缺乏正当程序下突然展开新调查、推翻了其长期以来在法律上保护了港口特许经营权达30年的法律立场、以政府手段挑战既有的“合约法”和特许经营权的合宪性，并策划取代长和附属公司巴拿马港口公司，还散播不实言论来掩饰不当行为。

声明也说，在今年初发出条约争议通知后，巴拿马不但没有设法解决争议，反而透过行政措施加剧相关行动，并在2月23日强行接管原由巴拿马港口公司控制的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港两个货柜码头，没收物业、设备、技术、员工、专有及受法律保护文件和资料，令长和蒙受巨大损失，长和因此发出补充条约通知。

长和指出，在强行接管行动及补充条约通知发出后，巴拿马没有采取任何步骤解决有关条约争议，反而持续打压行为和不实言论。在条约争议通知发出后超过六个月，“巴拿马才终于进行了一次徒具形式的磋商会议，且从未提出任何赔偿或解决方案”。

声明批评：“种种事实均显示，巴拿马已沦为风险国家，漠视法治、公司法人地位、合约当事方范围、仲裁协议适用范围、条约权利和条约争议解决机制。”

长和在今年3月曾披露，巴拿马港口公司已对巴拿马政府启动国际冲裁，索偿至少20亿美元。长和在最新声明中强调，这次根据投资条约的权利提起的国际仲裁，与巴拿马港口公司正在进行的合约权利仲裁，两者截然不同。

长和下属的巴拿马港口公司在1997年，获得巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港25年特许经营权，并在2021年获续约，经营权原本2047年到期。

美国总统特朗普去年重返白宫后向巴拿马政府施压，巴方随后对经营运河两端港口货柜码头的长和子公司展开审计。长和在去年3月宣布，拟约228亿美元出售全球23个国家的43个海外港口业务，包括上述两个港口。

这笔交易引发北京强烈不满。中国监管机构随后展开调查，长和也因此遭到批评，交易陷入僵局。

巴拿马最高法院今年1月裁定，巴拿马港口公司持有巴拿马运河两个港口的运营合同违宪，巴拿马政府2月下旬正式接管了这两个港口。

对于长和再度发起维权，香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时指出，长和这次采取“双轨仲裁”策略，在跨国商业争端中相当普遍，既分散法律风险，也能涵盖更广泛的索偿范畴与赔偿考量。

他说：“该起事件不单是跨国商业纠纷，背后更包含中美博弈与地缘政治考量。特别是今年以来美国在全球的影响力面临挑战，各方势力此消彼长。”

孔永乐预计，长和最终胜算较高。“最后可能判决巴拿马政府需要向长和支付赔偿金，但长和不一定能重新营运港口。最终或在长和同意并取得合理补偿的情况下，引进新的合组公司或国际财团接管营运。”