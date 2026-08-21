中国和印度尼西亚外长和防长星期五（8月21日）将举行对话会，聚焦政治安全与防务合作，以及经济等议题。

据路透社报道，中国外长王毅时隔两年首次访问雅加达，将与印尼外长苏吉约诺会面，并出席中国和印尼外长防长“2＋2”对话机制第二次部长级会议。

主管东亚事务的印尼外交部官员阿里菲安托星期四（8月20日）在记者会上介绍，中国与印尼外长会晤将聚焦经济和政治关系等议题。

中国外交部星期三（8月19日）通报，王毅在访问印尼期间，将主持中国印尼全面战略对话机制首次会议，并与中国国防部长董军共同出席中印尼外长防长“2＋2”对话机制第二次部长级会议。

外交部发言人林剑当天在例行记者会上介绍王毅访问印尼时说，在全面战略对话机制首次会议上，双方将着眼加强发展战略对接，探讨深化中印尼命运共同体建设的务实举措，助力两国现代化进程。在“2＋2”机制会议上，王毅、董军将同印尼重点就政治安全与防务合作、国际地区形势等深入交换意见。

中印尼外长防长“2＋2”对话机制首次部长级会议去年4月在北京举行。王毅当时在会后的记者会上，呼吁印尼反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。董军则说，中国和印尼将在战略沟通、海上安全等领域建立务实合作。