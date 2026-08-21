中国广西自治区官方通报，受台风“美莎克”影响，广西南宁市和贵港市有159人因灾遇难，10人失联。

新华社星期五（8月21日）引述广西南宁市、贵港市分别召开的台风“美莎克”灾后恢复重建工作会议报道，截至8月21日零时，灾害共致两市16个县市区的165万多人受灾，因灾遇难159人、失联10人。工作重心目前已转入统筹推进灾后恢复重建、防灾减灾救灾能力整体提升和经济社会高质量发展阶段。

参会人员在会上集体肃立默哀，向在这次洪涝灾害中遇难人员致以深切哀悼。

据报道，受台风“美莎克”影响，广西7月上旬遭遇历史罕见的大范围持续性强降雨，引发系列严重灾情。

据介绍，南宁市11个县市区共90个乡镇和街道受灾，受灾人口57.97万人，紧急避险转移2.33万人，紧急转移安置7.83万人。经公安机关逐户走访调查、排查了解、交叉核验、比对认定，截至8月21日零时，全市因灾遇难136人、失联10人。

其中六蓝、云表等水库溃坝洪灾遇难107人、失联七人。贵港市共有五个县市区的107.3万人受灾，紧急避险转移20.5万人，紧急转移安置1.5万人，因灾遇难23人。

根据计划和安排，南宁市将加快推进灾后重建，恢复村容村貌和群众正常生产生活秩序；加快受灾住房修缮重建和基础设施恢复重建进度，切实抓好灾后复工复产和就业帮扶，严守安全防线和廉洁底线；半年基本恢复生产生活秩序、一年左右完成灾后恢复重建主要任务。

贵港市将倒排工期、挂图作战，加力推进住房修缮重建、复工复产以及灾损设施修复重建，尽快恢复正常生产生活秩序；紧盯城市内涝、水库安全等重点，健全体制、补齐短板、提升能力；稳住经济发展基本盘，更好统筹发展和安全、发展和民生。