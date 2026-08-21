（北京／莫斯科综合讯）中国首艘经由北极航道（俄称北方海航道）集装箱船抵达俄罗斯摩尔曼斯克海上贸易港，标志着中俄北极航道集装箱运输正式启动。

综合新华社与俄罗斯卫星通讯社报道，摩尔曼斯克海上贸易港星期四（8月20日）举行首艘中国货柜轮靠港欢迎仪式，庆祝贸易港首条来自中国的货柜航线顺利开通。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致欢迎仪式的贺信中称，中国企业旗下集装箱船经北极航道顺利抵达摩尔曼斯克港，是中俄深化北极合作的最新成果，也是“冰上丝绸之路”从愿景走向现实的生动实践。

摩尔曼斯克海上贸易港拥有24个货场和15个泊位，年吞吐能力达2400万吨，是北极地区唯一可实现全年通航并直通世界大洋的综合性港口。

摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯致辞说，此次中国集装箱船靠泊摩尔曼斯克港，不只是一次普通物流作业，更被视为开辟广阔合作之路的标志性起点，预示着双方大规模合作即将开启。

中俄围绕北极航道近年扩大合作，2024年设立北极航道合作分委会，纳入两国总理定期会晤框架，2025年开通全球首条中欧北极集装箱快航，并实现常态化运营，从中国港口出发，抵达欧洲港口，单程约为18至20天，相较苏伊士运河航线节省20天左右。