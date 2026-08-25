受台风“紫檀”带来的强降雨影响，中国南方多地星期二（8月25日）洪灾加剧，民宅和商铺被淹，广西约5万民众被转移。与此同时，台风“沙德尔”正朝日本和台湾方向移动，并可能进一步影响中国大陆东南沿海。

综合路透社、新华社和中新网等报道，受今年第19号台风“紫檀”外围环流持续影响，广西明江、左江多个水文站星期二相继出现洪峰，部分站点水位创下建站以来新高。

其中，明江东安乡宁明水文站出现124.59米的洪峰水位，超警戒水位6.69米，为1953年建站以来实测最大洪水；明江宁明县城水文站则出现123.69米的洪峰水位，超警戒水位7.69米，为2009年建站以来实测最大洪水。

在以大型瀑布和喀斯特地貌闻名的广西崇左，当局已转移超过1万5000人。随着水位持续上涨，广西全区累计转移约5万4000人。崇左部分地区河水漫入城区，一些建筑甚至被淹至屋顶和电线高度。

崇左当局星期一发布通知，要求商户和旅游经营活动暂停营业，并呼吁已转移居民不要返回高风险地区。

“紫檀”过去数天一直在南中国海西北部的北部湾一带徘徊，为广西以及邻近的海南和广东带来持续强降雨。中央气象台预计，“紫檀”将缓慢向东偏北方向移动，星期二夜间至星期三白天可能在广西东南部至广东雷州半岛西侧一带沿海登陆，随后迅速减弱。

与此同时，强台风“沙德尔”正向西偏北方向移动，逐渐逼近日本西南诸岛和台湾北方海域，预计将带来间歇性强降雨。台湾南部和东部另受热带低压影响，已造成一人死亡、四人失踪。

日本气象厅警告，随着“沙德尔”逼近冲绳县西南诸岛，当地可能出现破坏性强阵风，并伴随强风和大浪。台湾中央气象署预计，“沙德尔”将从台湾北方通过，并从星期四深夜至星期五为台湾北部带来降雨，不过台风强度预计将逐渐减弱，暴风圈也将缩小。目前台风带来的降雨时间和影响范围仍存在不确定性。

在台湾南部和东部，另一热带低压带来的暴雨已在台南和高雄引发洪灾。从星期天至星期二的三天内，高雄累计降雨量达913毫米。台湾政府称，这一雨量超过2009年莫拉克台风期间的降雨。当年莫拉克台风造成约700人死亡，并带来最高约30亿美元（38亿新元）的经济损失。

中国气象台预计，“沙德尔”星期三（26日）早晨移入东海东部，随后逐渐向浙闽一带沿海靠近，并可能于星期四夜间至星期五上午在浙江中部至福建中部一带沿海登陆。