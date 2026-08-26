中国龙头车灯制造商星宇股份被曝批量劝退百余名新入职的应届生，引发广泛批评。企业所在地江苏常州人力资源局发布调查通报称，已对人力资源总监作出停职处理。

据封面新闻等报道，多名当事学生反映，上市企业星宇股份于去年秋招期间，招聘了约400名应届生。今年7月，这批毕业生正式入职。

但入职刚满一个月后，公司HR（人力资源）便开始集中约谈校招员工。谈话中，HR以“行业市场环境不佳”为由，劝说应届生主动离职，如果当天签署离职协议，则可获得半个月薪资作为补偿。

不愿签字离职的员工，则被调整至一线岗位从事线路插接等流水线工作，原本为期一个月的产线实习，也被延长至三个月。

多名当事学生提供的录音显示，HR在劝退过程中还暗示，只有配合签字，后续背景调查才不会受到影响。这被批评是“羞辱式劝退”。网传消息称，最终近300人的应届生选择签字离职。

江苏常州市人力资源和社会保障局成立专项工作组开展调查，于星期二（8月25日）发布情况通报。

通报结果称，星宇股份共招录2026届高校毕业生440名，与其中107人解除劳动合同，协商过程中方法简单生硬，缺乏充分有效沟通，造成不良影响，对此企业深表歉意，已对人力资源总监作出停职处理。经查，该企业不存在违规享受就业和人才类政府补贴行为。

通报称，事件发生后，人社部门及时提供一对一就业推荐服务，截至8月25日，107人中已有22人实现就业，14人参加其他企业面试，对其余人员人社部门将继续提供就业服务。

常州人社局表示，将督促企业引以为戒、举一反三，提升人力资源管理水平，切实保障职工权益。同时加强对全市企业用工检查和指导，引导企业注重人文关怀，主动承担社会责任。

据《每日经济新闻》报道，就在此次裁员约谈前一周，7月29日，星宇股份二次向港交所递交上市申请，重启搁置半年的A股加港股上市计划。今年1月，星宇股份首次赴港递表，但于5月被中国证监会要求补充材料。对裁员事件与香港上市之间有无关联，星宇股份并未回应。