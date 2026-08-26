日本驻华大使金杉宪治说，对于日本和中国能否借11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议改善关系，目前“不是可以乐观的情况”，但日本仍希望把握机会，推动双边关系趋于稳定。

据共同社报道，金杉宪治在朝日电视台星期二（8月25日）播出的节目中说：“难得有这样的机会，希望能尽力推动关系朝更加稳定的方向发展。”

APEC会议期间，日本首相高市早苗能否与中国国家主席习近平举行会谈，备受关注。

高市早苗去年11月发表“台湾有事”论后，中日关系持续恶化，双方交流陷入停滞。金杉宪治说，包括他在内的日本使馆人员，目前很难接触到中国政府和商界人士，“很遗憾，目前尚未能与中方之间进行有意义的对话”。

与此同时，日本跨党派议员团星期一（24日）起对中国展开四天访问，寻求改善中日关系。这是高市早苗发表涉台言论以来，日本国会议员团首次访华，被视为双方试探恢复政治接触的一步。

知情人士透露，议员团预计将与中共中央对外联络部高级官员及行业代表会晤。