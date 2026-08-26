今年第19号台风“紫檀”继星期二（8月25日）傍晚在中国海南省登陆后，星期三（26日）又两度在广东省登陆，最新一次在广东湛江。受其影响，广东多地狂风暴雨，日最大降雨量达294.1毫米。

台风紫檀未登陆中国沿海前已先在广西自治区造成洪灾。据中新社报道，受紫檀带来强降雨影响，广西崇左多个县份星期一（24日）洪涝灾害持续，龙州县、宁明县沿江路段因漫水交通管制，多处民房被淹，两地已有3万余名民众转移避险。

新华社引述广东省气象台消息，台风紫檀（热带低压级）的中心于星期三11时前后在广东湛江吴川市区沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力6级（每秒12米），中心最低气压1000百帕。

此前，紫檀”已于星期二6时40分前后、在海南省昌江黎族自治县昌化镇沿海地区登陆，后又于星期三凌晨3时25分前后、在广东省湛江市徐闻县沿海二次登陆。

中新社引述广东省气象局介绍，截至星期三凌晨5时，紫檀仍位于徐闻县境内，强度已减弱至热带低压，外围最大风力7级，预计其将向北偏东方向移动，强度继续减弱。

受紫檀影响，广东多地出现暴雨，雷州半岛和北部湾海面有6级至9级阵风。气象专家表示，受紫檀影响地区行人外出注意远离广告牌、临时搭建物等；家中阳台物品也需收好，防止高空坠物。

广东省气象局介绍，截至星期三早上7时20分，徐闻、雷州、遂溪台风黄色预警信号，廉江、吴川、湛江台风蓝色预警信号，另还有九个台风白色预警信号处于生效中。

此外，徐闻、佛山暴雨橙色预警信号，雷州、台山、惠来等12个市县暴雨黄色预警信号也处于生效中。

据气象监测，星期二早上8时到星期三早上8时，全省平均降雨量13.9毫米，潮州饶平县联饶镇录得全省最大降雨量达294.1毫米，汕尾海丰县可塘镇、汕头南澳县后宅镇、韶关仁化县城口镇、揭阳惠来县惠城镇均出现降雨量超100毫米的大暴雨。

气象专家表示，受紫檀环流和海上强对流叠加影响，广东的部分海域和沿海市县短时阵风较大，未来两天全省仍有较明显降水，需做好相关防御。