中国国务院副总理刘国中星期二（8月25日）强调，亚太经合组织（APEC）在维护全球粮食安全中具有举足轻重的地位，中国愿同各经济体一道，共同构建更加稳固的粮食安全体系。他并呼吁畅通贸易循环，坚持多边主义和开放型经济大方向，共同维护粮食供应链安全稳定。

据新华社报道，第十一届亚太经合组织（APEC）粮食安全部长级会议星期二在浙江省会杭州召开。本次会议以“建设亚太共同体，促进共同繁荣”为主题，来自APEC经济体、秘书处和有关国际组织代表近200人参会。

刘国中出席开幕式致辞时表示，粮食安全是事关人类生存的根本性问题。他引述中国国家主席习近平指出，保障粮食安全是一个永恒的课题，任何时候都不能放松。

他说，中国政府坚持把“三农”（农业、农村和农民）工作作为重中之重，深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，着力提升农业综合生产能力，解决了14亿多人口的吃饭问题，走出了一条中国特色粮食安全发展道路。

刘国中强调，亚太经合组织在维护全球粮食安全中具有举足轻重的地位。中国愿同各经济体一道，共同构建更加稳固的粮食安全体系。

他并提出四点建议：第一，聚焦产能提升，立足各自资源禀赋，共同夯实粮食安全基础；第二，强化创新驱动，深化农业科技合作，共同培育保障粮食安全新动能。

第三，畅通贸易循环，坚持多边主义和开放型经济大方向，共同维护粮食供应链安全稳定；第四，坚持普惠包容，强化政策协同，共同守牢粮食安全底线。