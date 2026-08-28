今年第18号台风“沙德尔”星期五（8月28日）上午在中国浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆，伴随而来的强降雨将波及九个省区。

据中国天气网消息，台风“沙德尔”上星期三（8月19日）上午在远洋生成，一路向西北方向前行，强度不断增强，最强达到超强台风级。在越过中国48小时警戒线后，随着海温下降、垂直风切变增大，“沙德尔”一度减弱至台风级，但临近陆地时，强度在台风级和强台风级之间波动。同时，由于副热带高压西环的引导作用加大，“沙德尔”路径向西南折，最终登陆浙江。

据中央气象台最新消息，台风“沙德尔”中心已于星期五上午8时05分前后在浙江台州玉环市坎门街道沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有12级（每秒35米），中心最低气压975百帕。

登陆后，“沙德尔”将深入内陆，带来的风雨影响范围广、持续时间长，降雨将从星期五延续至下星期一（8月31日），先后波及浙江、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南等地。其中浙江、福建等地将承接最强降雨，局地有特大暴雨。

为应对台风“沙德尔”，中国气象局已升级启动重大气象灾害（台风、暴雨、强对流）二级应急响应。杭温高铁、杭台高铁、金温铁路、金台铁路、甬金铁路等线路部分区段部分时段途经列车将临时停运。

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今年以来，西北太平洋和南海已生成22个台风，较常年同期明显偏多，有七个台风登陆中国，较常年同期偏多。其中“巴威”、“白海豚”、“沙德尔”三个台风接连登陆浙江，追平1949年以来全年登陆浙江台风最多纪录。