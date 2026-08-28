尼泊尔和中国西藏交界的喜马拉雅山区发生灾难性山洪和泥石流，造成大批人员伤亡和失联，日本首相高市早苗向中国和尼泊尔致函表达慰问。

日本共同社星期五（8月28日）引述日本外交部消息称，首相高市早苗星期四（8月27日）就在尼泊尔中部与中尼边境附近发生的洪水和泥石流灾害，致函中国国家主席习近平和国务院总理李强，表达对遇难者及其遗属的哀悼，并向受灾民众表示慰问。她在信中称：“祈愿能有更多人获救，希望受灾民众早日恢复。”

高市也向尼泊尔总理巴沙阿发出了同样的书信。

高市早苗星期四也在X平台写道，“我为靠近尼泊尔和中国边境发生大规模洪水深感悲痛，这场灾害也对中国造成显著破坏。我向遇难者表示哀悼，同时也向他们的家属表达诚挚的慰问，并向受影响的民众致以深切的同情。”

日本外交部长茂木敏充当天也分别向中尼两国外长致函慰问。

另据克里姆林宫官网消息，普京星期四分别向习近平以及尼泊尔总统鲍德尔（Ram Chandra Paudel）和总理沙阿致慰问电。

普京在发给习近平的慰问电中表示：“惊悉中国西藏自治区发生泥石流灾害，造成悲剧性伤亡和损失，我谨表达最诚挚的慰问。”

普京向遇难者家属转达慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

普京在发给鲍德尔和沙阿的慰问电中说：“我们与友好的尼泊尔人民感同身受。请向遇难者家属和朋友转达我最诚挚的慰问，并祝愿所有受灾民众早日康复。”