中国西藏吉隆县泥石流灾害救援行动一度因口岸上游堰塞湖持续漫溢而暂缓，但救援队目前已通过水、陆、空多路抵达受灾核心区，重启搜救工作。

综合央视新闻和新华社星期五（8月28日）报道，消防救援队伍按照救援行动方案，组建水路、陆路和空中三支专项队伍：水路使用橡皮艇编队进入灾区，陆路救援人员徒步翻山前进，空中则利用无人机开展侦察和人员、物资投送。

同时，消防救援队伍派出前突小分队，利用无人机、望远镜等设备，对受灾核心区和堰塞湖区域展开测绘侦察和定点监测。目前，共有680余名消防救援人员参与救援。

两支陆路消防救援分队正翻山向灾区推进，水域救援力量则乘橡皮艇编队进入受灾核心区。空中方面，大载重无人机已投入人员和物资投送，部分消防员已抵达吉隆口岸。

中国搜救队星期五通过大载重无人机投送消防员，抵达吉隆口岸。（央视新闻）

央视星期五稍早前报道，吉隆口岸上游十余公里处一座堰塞湖持续漫溢，存在溃决并引发新一轮山洪或泥石流的风险。受此影响，现场搜救行动一度暂停，大批救援人员在距离口岸约7公里处集结待命。

据央视记者在吉隆镇老江村村口报道，险情主要来自上游“得订堵塞点”形成的堰塞湖。该处海拔约2950米，比吉隆口岸高约1000米，目前监测到的蓄水量已超过200万立方米。

现场勘察显示，堰塞湖仍在持续漫溢。由于上下游高差较大、河谷狭窄，一旦堰塞体失稳溃决，大量湖水可能迅速向下游倾泻，再次引发山洪或泥石流。