香港独立书店“留下书舍”星期天（8月30日）最后一天营业，吸引不少人到场购书。

据《明报》报道，留下书舍星期天下午1时开门后，涌现购书人潮，店外排队人数一度多达50人，等候入店时间约30分钟。

除了本地顾客，也有在香港求学的中国大陆学生到场。《明报》引述名为Jason的硕士二年级学生说，在功利时代坚守一些重要价值很可贵，“我觉得每一家独立书店的最后一天我都会来，因为我想去见证我们身边所发生的一切”。

留下书舍由多名资深传媒人及记者在2022年创立，其中包括持鲜明反政府政治立场的前中大新闻与传播学院兼任讲师岑蕴华。

留下书舍7月14日预告结业，原因包括社会环境、财政和团队成员的个人发展以至“难以捉摸的红线”。书店宣布结业隔天，香港警方国安处以涉嫌违反《维护国家安全条例》“出于煽动意图作出具煽动意图的作为罪”为由，搜查书店及拘捕店员。

书店此后暂停营业，上星期三（8月26日）起一连五天重新营业清货，至星期天正式结业。

岑蕴华星期天晚9时关上店门前，双手合十向顾客道别：“多谢大家支持，大家保重。”

留下书舍此前于上星期二（8月25日）在脸书发文确认，将按原定安排于星期天后结业。

贴文还写道：“四载若弹指，花落仍相知。书中难有黄金屋，书中不见颜如玉。何用强遂平生志，煮酒谈欢心已足。”贴文并称：“临表涕零，不知所言，惟一声道谢。”