美国政府高官称，中国国有航运巨头中远海运（COSCO）在旗下船只上安装隐蔽设备，用于在包括美国在内的多个国家沿海附近搜集军事通信情报。

路透社星期二（9月1日）引述两名特朗普政府高级官员称，中远海运数十年来一直与中国政府保持情报搜集合作关系，使北京能够搜集在欧洲、北美和亚洲活动的船只及飞机所发出的通信信号。

其中一名官员说，船上配备的先进设备旨在帮助中国获取有关“军事通信技术和加密技术发展”的情报，同时监测对贸易和军事航行具有重要意义的主要航道和海上路线。

上述官员没有说明中远海运船只据称使用的是哪类设备，但称这些并非普通通信硬件，而是“复杂的信号情报搜集”平台。

他们还称，北京利用搜集到的情报强化自身在领土争端中的地位，并用于海上侦察，以及掌握有关外国军事目标的预警信息。

中国驻美国大使馆驳斥有关说法，强调中国政府绝不会要求任何企业或个人“违反当地法律，搜集或提供位于海外的数据、信息或情报”。“我们反对通过兜售所谓‘情报搜集’叙事来污蔑中国，这种说法毫无根据。”

中远海运没有回应路透社的置评请求。

美国海军战争学院2025年4月发布的一份报告曾称，中国解放军很可能利用中国渔船和商业航运船队搜集情报并开展监视活动。

美国国防部2025年1月把中远海运列入与中国军方有关联的企业名单。尽管如此，中远海运仍是停靠美国港口的全球主要航运企业之一，并在美国多个港口参与集装箱码头服务合资项目。

美国约翰斯·霍普金斯大学高级国际研究学院中国海洋战略专家卡登（Isaac Kardon）说，鉴于中远海运已深度嵌入美国贸易体系，美国政府要全面应对相关安全疑虑并不容易。

卡登说：“将中远海运剔除出我们的供应链和运输网络，对美国贸易网络而言，可能就像进行一场攸关生死的外科手术。”