台湾总统赖清德星期三（9月2日）称，明年度整体国防预算将首度突破1万亿元（新台币，下同，402亿新元），持续超过台湾生产总值（GDP）的百分之三。他说：“我们要向国际社会，展现台湾强化自我防卫能力的决心。”

综合中时新闻网和《自由时报》报道，星期四（9月3日）为九三军人节，赖清德星期三上午主持“军人节暨全民国防教育日”表扬大会。赖清德说，面对国际情势快速变化，中国大陆威权主义不断扩张，不仅要持续提升台军战力，也要让政府与社会具备充分的应变能力。

他称，多一分准备，台湾就多一分安全，并强调唯有持续提升防卫能力与吓阻力量，才能让台湾安全与区域和平更有保障。

赖清德说，明年度整体国防预算，将首度突破1万亿元，达到1万1225亿元，持续超过GDP的百分之三。他强调，要向国际社会展现台湾强化自我防卫能力的决心。

展望未来，赖清德说，政府会继续落实国防自主，发展军工产业、人工智慧及无人载具，以提升台湾整体因应未来挑战的能力。

赖清德也说，他始终相信，真正的强大，不只是来自精良装备，更有面对挑战的时候，“大家站在一起、团结在一起”。他并说：“军人守护国家，政府支持国军，社会给予信任，人民珍惜民主自由。当这些力量凝聚起来，我们就能因应各种挑战。”

赖清德去年曾公开承诺，国防预算将在2030年达到GDP的5%。

大陆国台办发言人张晗星期三在例行新闻发布会答问时说，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，罔顾台湾要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意，一味煽动两岸对立对抗，大肆挥霍民脂民膏，妄图“以武拒统”“以武谋独”，纯属自不量力，只会给台湾民众带来深重灾难。

张晗表示，大陆捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移、能力无比强大，决不为任何形式的“台独”分裂活动留下任何空间。