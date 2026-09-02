台湾劳动部长洪申翰本月下旬将前往中国大陆出席亚太经济合作组织（APEC）部长会议，成为赖清德政府首位赴大陆的内阁部长。受访学者认为，这不意味着两岸关系出现突破，但台湾总统赖清德愿派现任部长赴陆，反映务实一面；北京也愿意遵守既有的国际互动规范，未进一步设置障碍。

洪申翰星期二（9月1日）证实已收到正式邀请函，将出席本月21日在南京举行的APEC人力资源开发部长会。他强调，APEC是台湾能以正式会员身分参与的重要国际多边合作机制，核心原则是所有会员“平等参与”。

中国国务院台湾事务办公室发言人张晗星期三（2日）在例行记者会上，被问及洪申翰此行是否有助增加两岸交流互动时说：“作为今年亚太经合组织活动的东道主，我们按照一个中国原则和APEC有关谅解备忘录的规定及惯例，处理台湾地区参会事宜”。被追问是否会确保洪申翰顺利与会时，她仅重申大陆在APEC涉台问题上的立场“一贯、明确”。

台湾政府的大陆委员会对此表示，台湾参与APEC不存在“一中原则”的前提。台湾外交部另外说明，自去年12月至今年8月底，已有25个部会及单位、超过300人次赴大陆参加包括部长及高阶会议在内的各项APEC会议，过程平顺，并已透过管道要求大陆方面确保洪申翰率领的代表团安全、顺利与会。

台湾朝野政党都支持洪申翰赴陆与会。民进党立法院党团强调，台湾是APEC会员，在对等、尊严情况下不应该因会议地点在中国大陆而缺席；国民党和民众党也正面看待此行，但批评民进党过去将蓝白赴陆交流与统战风险挂钩，如今却支持自家部长赴陆，采取双重标准。

延伸阅读 台行政院政委杨珍妮出席APEC贸易部长会议

上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》采访时说，洪申翰赴南京是在APEC既有机制下的安排，不宜过度解读此行的政治意义。他指出，陈水扁执政时期，也曾有财政部长赴中国大陆参加APEC相关会议，说明现任部会首长赴陆与会并非没有先例。

包承柯认为，赖清德愿派现任部长赴陆，反映其“务实的一面”，“这是赖清德过去从来没有表现出来的”。他说，此举也显示台湾重视区域经济合作，以及希望通过参与APEC维持国际能见度。不过，他强调，这次派部长赴陆并不代表赖清德政府整体的大陆政策发生变化。

台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛则指出，洪申翰此行属于既有国际机制下的交流，只是今年轮到中国大陆主办，因此受到更多关注。他认为，这种交流模式较接近赖清德政府所主张的“健康有序、对等交流”。

王智盛认为，在北京看来，“一中原则”与APEC相关惯例可以“并行不悖”。他说，台湾参与APEC的模式已有长期形成的默契，北京有多种技术性方式可以阻挠台湾参与，但目前并未出现这类情况。这某种程度可解读为北京愿意遵守既有的国际互动规范，“也没有要进一步打压台湾的意思”。