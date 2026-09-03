中国官方通报，台风“沙德尔”在福建沿海第三次登陆。

据中国天气网消息，今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）的中心已于星期四（9月3日）上午6时30分前后在福建省漳州市漳浦古雷沿海第三次登陆，登陆时中心附近最大风力有九级（每秒23米），中心最低气压985百帕。

“沙德尔”预计将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，未来将逐渐减弱。星期四上午8时至星期五（9月4日）上午8时，受“沙德尔”和今年第24号台风“科罗旺”的共同影响，南中国海东部和南部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、东海大部、黄海南部、中沙群岛、南沙群岛、广东中东部沿海、福建沿海、浙江沿海、上海沿海、杭州湾、长江口区、江苏中南部沿海、台湾岛沿海将有六至七级大风、阵风八级，其中台湾海峡南部和福建南部沿海的风力可达九至10级、阵风11至12级。

中央气象台星期四上午6时发布台风黄色预警。

未来三天，受台风“沙德尔”、季风槽和冷空气共同影响，江南东南部、华南东部和北部等地部分地区有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

预计星期四上午8时至星期五上午8时，广东东部和北部、福建大部、江西中南部、 湖南东南部、台湾岛、云南西部以及新疆沿天山地区 等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东部和南部、江西南部、广东东部、台湾岛南部和东北部等地部分地区有大暴雨，福建东南部、广东东部等地局地有特大暴雨（250至300毫米）。

中央气象台星期四上午6时继续发布暴雨黄色预警。

中国水利部和中国气象局星期三（9月2日）下午6时联合发布红色山洪灾害气象预警，预计星期三晚上8时至星期四晚上8时，福建南部、江西西部、广东东部等地部分地区发生山洪灾害可能性较大（橙色预警），其中，局地发生山洪灾害可能性大（红色预警）。