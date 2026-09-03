中国驻俄罗斯大使馆本周提醒赴俄留学生，外国公民在俄办理教育临时居留许可与兵役及服役领域的法律规定无关联，如接到“征兵”类电话、短信、邮件等，及时与校方、驻俄使领馆联系。

中国驻俄使馆星期二（9月1日）在官网发布中国公民赴（返）俄留学相关提醒中，建议办理教育临时居留许可，并说俄国法律规定，教育临时居留许可有效期可覆盖全日制学习学制及学习结束后180天，获得者无需多次办理学习签证延期。

不过，使馆强调，外国公民在俄办理教育临时居留许可，“与兵役及服役领域的法律规定无关联”。

使馆也指出，根据《关于俄罗斯联邦出入境程序》有关规定，在俄有违反移民法、行政违法、对公共安全和健康的威胁（涉嫌极端主义或恐怖主义活动、传染病）、提供虚假信息行为者，可能会被拒绝入境俄罗斯，并说曾有学生受到行政处罚未及时缴纳罚款，入境时被拒。

此外，使馆也提醒中国公民赴俄留学时，严格遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，不从事与身份不符的活动；勿在俄罗斯网络媒体平台发表不当言论、视频，曾有学生因此被行政处罚。