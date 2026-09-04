路径罕见的台风“沙德尔”第三次登陆后，持续给福建等地带来强降雨，造成多地积水、车辆被淹。莆田一栋三层民宅被山洪冲垮，当地称居民已提前撤离，无人伤亡。

综合路透社和中新社等报道，台风“沙德尔”星期四（9月3日）在福建漳州市漳浦县古雷沿海第三次登陆。中央气象台预计，星期五（9月4日），湖南南部、江西中南部、福建东部和中南部、广西东北部等地将有大到暴雨；湖南南部、江西西南部和福建东部等地局部有大暴雨，福建东部局地更可能出现特大暴雨。

目前，强降雨已在福建多地引发灾情。有网传视频显示，福建省莆田市仙游县龙华镇金溪村一栋三层楼被山洪冲垮。路透社根据画面中的建筑、水域和植被与历史及卫星图像进行比对，确认了上述视频拍摄地点。

据《潇湘晨报》报道，屋内居民已在房屋倒塌前撤离，村内没有人员伤亡。

另据新华社报道，受台风“沙德尔”带来的连日强降雨影响，莆田市部分民房被淹、群众被困，有人员失联。目前当地正组织救援人员对受困群众陆续进行转移。 ​​​

也有视频显示，消防员在福鼎市涉过齐腰深的洪水，把老年人转移到安全地带。此外，福安市闽东医院遭水浸，滚滚泥水涌入大楼，扶手电梯被淹。

截至星期四上午，福州、漳州和泉州全市停课，宁德、福州和漳州部分地区启动“三停一休”，即停工、停产、停课和休市。厦门轮渡全线，以及厦金、泉金和厦漳航线也已停航。

“沙德尔”是今年第七个登陆中国的台风，也是不到两个月内第三个袭击浙江玉环市的台风。中国气象局称，这种气象现象极为罕见；专家认为，它与厄尔尼诺现象密切相关。

厄尔尼诺发生时，西太平洋副热带高压异常强盛且位置偏北，可能引导台风沿西北路径直扑中国东部沿海。联合国星期四警告，厄尔尼诺现象预计将持续增强至2027年，并可能成为有记录以来最强的一次，增加极端天气长期持续的风险。

“沙德尔”来袭前，台风“紫檀”上月底已给广西、海南和广东带来强降雨。中国自然资源部警告，持续暴雨可能引发山体滑坡等次生灾害；近期降雨已导致部分河流水位超过警戒线，低洼地区也遭洪水淹没。（视频来源：路透社）