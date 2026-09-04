俄罗斯最大产油商俄罗斯石油公司总裁谢钦说，中国今年通过每日减少550万桶原油进口稳定全球油市，并取代石油输出国组织（OPEC，简称油盟），成为全球能源市场的主导力量。

据路透社报道，谢钦（Igor Sechin）星期四（9月3日）在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的俄中商业论坛上发表上述言论。他是俄罗斯能源业最具影响力的高管之一，也是俄罗斯总统普京的长期盟友。

谢钦说：“今年，中国实际上已取代油盟发挥主导作用。中国虽然不是任何卡特尔组织的成员，却通过每日减少550万桶石油进口，稳定了全球石油市场。”

一向对油盟持怀疑态度的谢钦认为，随着油盟成员减少，中国在能源市场的影响力将进一步扩大。

他说：“在油盟影响力减弱、成员数量减少的背景下，中国进一步增加石油储备，将巩固其在能源市场的地位。”

今年5月，阿拉伯联合酋长国正式退出油盟。

俄罗斯副总理诺瓦克星期五（4日）也说，到2030年，中国将占俄罗斯天然气出口总量的六成以上。