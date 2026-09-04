新加坡新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲建议，中国广东省深圳市能展示出文化自信，并利用“APEC时间”琢磨如何进一步开放，为中国和世界更从容地相互沟通，扮演更重要的角色。

亚太经合组织（APEC）峰会11月将在深圳举行。作为APEC“中国年”系列活动之一的亚太媒体高端论坛，星期六（9月5日）将在深圳开幕；主论坛登场前，深圳分论坛星期五（4日）先在深圳福田香格里拉大酒店举行，主题是“中国式现代化的深圳故事”，中共深圳市委常委、宣传部部长张玲与会致辞。

这场分论坛的圆桌对话“解析深圳奇迹密码”，由深圳卫视主持人何嘉琪主持，七位与会对话嘉宾包括李慧玲、中国工程院院士郭仁忠、复旦大学特聘教授、传播与国家治理研究中心主任张志安、雪牛资本创始人兼首席执行官泰勒·欧根（Taylor Ogan）、新加坡亚洲数字经济科学院院长陈柏珲等。

主持人提问如何看待“开放”和“试点”在深圳发展历程中的分量，李慧玲说，很多初创公司落户深圳，因试点的精神、初生之犊不怕虎的精神，没有包袱，推动了改变和进步。

她说：“因为试点条条框框比较少，所以更为开放。因为开放，深圳在各种机制上也协助创造这样的条件为这座城市输氧，让这种向外学习的精神成为可能，学习了然后再化为自己的功力。”

被问到对深圳未来的期待和建议，李慧玲指出，这个问题其实是谈论未来的深圳人应具备什么样的特质和灵魂，谈未来也不只有关林立的高楼与科技产业。她说，现在深圳也在发展文创产业，“但这个软实力并不是为了做给外面的人看，它不是为了展示。”

她说：“我觉得深圳并不急于讲故事，不是要去告诉别人，更重要其实是告诉自己。‘深圳发展’这些文化方面的东西，其实是跟深圳自身的底蕴有关，它在做这样的一种积累。”

李慧玲进一步指出，深圳作为科技与人文并行发展的示范区，对中国甚至世界都非常重要。她建议：“深圳可以利用APEC时间，再去更好地琢磨一下深圳怎么样更开放，让中国和世界能够更从容地沟通。我觉得深圳能够在这方面扮演很重要的角色。”

同场发言的张志安则推荐外界通过走入深圳的红树林，来了解这座经济特区的底色、文明和精神。

张志安认为，红树林能作为一个线索，让人们了解深圳从山到海的进程，以及整座城市生态文明的发展。“你在红树林一定会联想起像是（上世纪）50年代、60年代深圳和香港发展的这种巨大差异，以及两座城市之间曾经的重要历史事件。”

他说：“我们熟悉深圳的科技，但未必熟悉深圳的生态。我们熟悉深圳的速度，未必熟悉深圳的创业者。我们熟悉深圳，但是未必熟悉深圳……在红树林你能慢下来，感受深圳速度之外的东西，感受深圳科技之外的深圳生态。”